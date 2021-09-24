При расследовании покушения на советника Зеленского раскрыли другое преступление

Источник: при расследовании покушения на Шефира нашли тело повешенного

На Украине в ходе расследования покушения на советника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира «раскрыли другое преступление», сообщил источник в правоохранительных органах изданию УНН.

Прочесывая лес, силовики обнаружили повешенного молодого человека, который пропал несколько месяцев назад во время велопрогулки. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее Верховная Рада провалила голосование по предложению обратиться с ходатайством к Американской киноакадемии присудить Зеленскому премию «Оскар» за предполагаемую инсценировку покушения на Шефира. С инициативой выступил исключенный из пропрезидентской фракции «Слуга народа» депутат Гео Лерос.

22 сентября машину Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Советник президента не пострадал, его водитель попал в больницу с пулевыми ранениями.

МВД назвало три возможные причины покушения: государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство Украины, попытка дестабилизировать политическую ситуацию. «Рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», — подчеркнул глава Национальной полиции.

Сам Зеленский заявил, что пока не знает, кто стоит за покушением. «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заверил он.