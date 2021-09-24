ФБР поможет расследовать покушение на советника Зеленского

Федеральное бюро расследований (ФБР) США поможет расследовать уголовное дело о покушении на убийство советника президента Украины Сергея Шефира. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на замминистра внутренних дел республики Евгения Енина.

По его словам, американские правоохранители уже подтвердили готовность оказать содействие МВД Украины. При этом какие-либо подробности на этот счет чиновник раскрывать отказался. Как отмечает портал «Страна.ua», в Вашингтоне пока эту информацию не комментировали.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными. Президент республики Владимир Зеленский сообщил, что не знает, кто может стоять за атакой.

Позже стало известно, что стрелок, атаковавший советника, использовал для стрельбы патроны, которые изготовил кустарно. По версии следствия, он заменил порох в оригинальных боеприпасах калибром 7,62 х 39 венгерского производства. «Уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — полагают в МВД.