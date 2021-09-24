Зеленскому захотели выдать «Оскар» за инсценировку покушения на своего советника

Депутаты Верховной Рады выставили на голосование инициативу с ходатайством к Американской киноакадемии выдать президенту Украины Владимиру Зеленскому премию «Оскар» за предполагаемую инсценировку покушения на своего советника Сергея Шефира. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал «Политика Страны».

Ироничное предложение выдвинул ранее исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Гео Лерос. В документе он указал, что глава государства заслуживает награду за «лучший сценарий и спецэффекты к фильму "Покушение, которого не было. Смотреть всем"».

На кадрах видно, как во время оглашения текста инициативы в зале заседаний разносится смех. В итоге предложение было отклонено. Его поддержали лишь 35 парламентариев, 171 выступил против, остальные воздержались или не голосовали. «За — 35, решение не принято», — резюмировала вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными. Президент республики Владимир Зеленский заявил, что таким образом олигархи могли отреагировать на новые реформы.

Позже источник «Страны.ua» в «Слуге народа» сообщил о возможной инсценировке покушения и связал ее с принятием закона о «деолигахизации». Он указал, что президент, заявляя о причастности бизнеса к нападению, желает заставить Верховную Раду как можно скорее принять выгодный ему законопроект. «Говорить, что олигархи решили расстрелять Шефира, — тоже, мягко говоря, странно. Кто, например? [Игорь] Коломойский? [Ренат] Ахметов? [Виктор] Пинчук? Не смешите, если б заказали олигархи — киллер не стрелял бы только в водителя», — рассказал инсайдер.