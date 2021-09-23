СБУ взяла под охрану пережившего покушение советника Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла под свою охрану советника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, пережившего покушение. Об этом «РБК — Украина» сообщил источник в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что Шефир не находился под государственной охраной, поскольку не относится к лицам, которым охрана положена по должности. При этом пережившие покушение обычно переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях — СБУ.

Покушение на Шефира произошло 22 сентября в Киевской области. Неизвестные произвели 18 выстрелов из автомата Калашникова по его машине. Советник президента не пострадал, а его водитель попал в больницу с пулевыми ранениями.

В МВД заявили, что в машину стреляли кустарными патронами. «Гильзы — производства Венгрии, но сам патрон — возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», — сообщил директор департамента коммуникаций Артем Шевченко.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назвал три возможные причины покушения: государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство государства, попытка дестабилизации политической ситуации. «В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», — отметил он.

Зеленский заявил, что пока не знает, кто стоит за покушением. «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — сказал он.