Раскрыты новые подробности о покушении на советника украинского президента

Покушение на советника украинского президента Сергея Шефира совершили патронами, произведенными в Венгрии, заявил заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Как отметил представитель правоохранительных органов, такие патроны ранее на Украине почти не использовались. «Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза на Украину и производителя. Не исключаем контрабандный путь попадания в страну», — раскрыл он новые подробности о покушении.

Покушение на Сергея Шефира произошло в среду, 22 сентября, в селе Лесники под Киевом. Неизвестный обстрелял автомобиль, в машину попало около десяти пуль. Сам Шефир не пострадал, однако его водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Как считает советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, возможной причиной атаки на Шефира могла быть борьба Киева с олигархами. Чиновник предположил, что покушение было совершено лицами, которые потеряли общественную поддержку и решили запугать руководство страны расправой.

Украинская полиция объявила о начале спецоперации по задержанию стрелка.