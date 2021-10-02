Зеленский оценил свою работу на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу за два года на посту главы государства. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По словам Зеленского, оценивать работу украинского лидера должны жители страны. Однако он высказал мнение, что его работу можно оценить на 7-8 баллов по 12-бальной шкале.

«Я где-то в середине», — заявил президент. Также он оценил работу парламентской партии «Слуга народа» на «три с плюсом» по пятибалльной шкале.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос увольнения министров в стране сегодня не актуален. Однако назвал возможные причины для кадровых перестановок. По его словам, перед всеми министрами стоят задачи достичь того или иного результата. Если они выполнены в срок, то это и есть показатель эффективности министра.