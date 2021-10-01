Зеленского обвинили в попытках убрать «непослушного» спикера Рады

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил в эфире телеканала «НАШ», что президент Украины Владимир Зеленский, пытающийся убрать «непослушного» Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, лично поставил такую задачу своим подчиненным.

«Через |Давида] Арахамию они вбрасывают эти подписные листы — получится, не получится. Если не получается, то "это были не мы, это инициатива Арахамии". А вы же понимаете, задача поставлена первым человеком, это я вам точно говорю — задача убрать Разумкова. Это последний оплот относительной демократии на Украине», — отметил политик.

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В мае появилась информация, что между Зеленским и Разумковым началась вражда: президент видит в спикере будущего конкурента на выборах, а председатель Рады ждет подходящего момента для ухода в оппозицию. В сентябре советник главы президентского офиса Михаил Подоляк обвинял Разумкова в том, что тот саботирует законодательные инициативы Зеленского в угоду третьим лицам.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.