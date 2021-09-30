Спикера Верховной Рады попытаются отправить в отставку

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Копию соответствующего запроса председатель Рады опубликовал на своей странице в Facebook.

Разумков отметил, что подобный шаг депутатов, пытающихся отправить его в отставку, был «ожидаемым». «Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы», — заявил спикер.

В соответствии со вторым пунктом части второй статьи 76 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», предложение об отставке председателя Верховной Рады может быть внесено не менее чем одной третью депутатов украинского парламента.

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Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа» сообщало, что офис президента Украины пытается подкупить депутатов одноименной парламентской фракции, чтобы те проголосовали за уход Дмитрия Разумкова с должности спикера.

До этого депутат от «Слуги Народа» Алексей Жмеренецкий заявлял, что многие парламентарии уже давно испытывают недовольство по отношению к фигуре председателя Рады. Он добавил, что в последние месяцы Разумков стал «очень совестно» следить за регламентом заседаний. «Многим это не нравилось, хотелось что-то быстро принимать и так далее», — подчеркнул Жмеренецкий.