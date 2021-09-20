Стало известно о подкупе депутатов для отставки спикера Рады

Офис президента Украины пытается подкупить депутатов фракции «Слуга народа», чтобы те проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в правящей партии.

По данным инсайдеров, отношения между президентом Владимиром Зеленским и Разумковым испортились еще год назад, однако работа по свержению главы парламента началась только осенью. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Ранее стало известно, что глава Рады также критиковал решение Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

«Некоторым обещает коммуникацию с президентом. Но главный аргумент — это деньги. Помимо стандартной ежемесячной ставки в 50 тысяч долларов в конвертах, главам комитетов за агитацию за отставку спикера пообещали крупную премию — 100 тысяч долларов», — рассказал один из источников.

Отмечается, что Разумков после публикации этих сведений публично призвал правоохранительные органы проверить сообщения портала. Он указал, что не верит в подобный исход, но желает защитить Раду от «негативного имиджа». «Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности. Но я хотел бы обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они взяли эту информацию, обработали и, надеюсь, опровергли», — сказал спикер.

Ранее «Страна.ua» раскрыла отношение украинских депутатов к возможной отставке Дмитрия Разумкова. Часть из них признались, что не располагают сведениями о намерении свергнуть политика. Другие указали, что в последние месяцы глава парламента стал «очень совестно» следить за регламентом заведений, и это вызвало недовольство в окружении Зеленского.