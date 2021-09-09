Раскрыто отношение партии Зеленского к возможной отставке спикера Верховной Рады

Окружение президента Украины Владимира Зеленского около года обсуждает возможность отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, при этом пока этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом в разговоре с изданием «Страна.ua» заявил депутат от правящей партии «Слуга Народа» Алексей Жмеренецкий.

По данным портала, за последний год разногласия между Разумковым и офисом президента Украины серьезно усилились. Чиновники оказались недовольны независимой позицией спикера по многим вопросам. В частности, глава Рады критиковал решение Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

«[Говорят об этом] полтора года, с тех пор, когда Разумков стал очень совестно, скажем так, следить за соблюдением регламента. Многим это не нравилось, хотелось что-то быстро принимать и так дальше», — раскрыл Жмереницкий отношение партии к Разумкову.

Его коллега по фракции Николай Тищенко также заверил, что в последнее время глава парламента ведет себя некорректно по отношению к соратникам. «Если ты выходишь в плоскость самостоятельной политической карьеры, ты должен об этом заявить и сказать. Я хочу ему сказать об этом в глаза: "Дима, надо заканчивать. Определись и будь мужчиной"», — отметил парламентарий.

В свою очередь представитель «Слуги народа» Виталий Безгин подтвердил изданию, что в украинском истеблишменте находится множество лиц, заинтересованных в отставке Разумкова. «При этом, думаю, что ничего подобного сейчас не произойдет и происходить не будет», — сказал он.

Ранее украинское издание «НВ» сообщало, что вражда между Разумковым и Зеленским продиктована страхом главы государства обрести себе сильного конкурента на будущих президентских выборах. Источники портала отметили, что в последние месяцы украинский лидер попросту перестал приглашать главу парламента на важные собрания и партийные мероприятия. «Они внезапно переносят время, чтобы спикер не успел, или просто забывают нас пригласить», — утверждают инсайдеры.