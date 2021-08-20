В Раде выступили против закрытия телеканала за высказывания о войне в Донбассе

Судебное разбирательство в отношении украинского телеканала «Наш», инициированное Национальным советом республики из-за высказываний о «гражданском противостоянии на Донбассе» гостя в прямом эфире, является посягательством на свободу слова. Такое мнение высказал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич на своей странице в Facebook.

По его словам, такие действия говорят о циничности властей, которые сами пришли к власти посредством обманчивых обещаний и теперь стремятся всеми силами подавлять СМИ за обнародование правды. Он подчеркнул, что выступает против несправедливости и призывает общественность заступиться за сотрудников канала.

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Парламентарий добавил, что украинским властям следовало бы заняться решением социальных проблем, назревших за многие годы с момента начала военных действий. «Вот вам итоги ко Дню Независимости от "Зе" команды», — с сарказмом заметил Шуфрич и призвал наказывать не коллектив, а самого гостя, неосторожно высказавшегося о политике президента Владимира Зеленского.

Инцидент также прокомментировал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что телеканал не несет ответственности за слова своих спикеров, поэтому надеется на объективность судебного процесса. «Если бы я отвечал за все, что иногда говорят наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, меня бы тоже можно было лишить лицензии», — сказал Разумков, намекая на регулярные словесные стычки и драки депутатов Рады.

19 августа стало известно, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен через суд аннулировать лицензию украинского телеканала «Наш». По мнению Нацсовета, своими высказываниями Симоненко «разжигал религиозную и национальную вражду».