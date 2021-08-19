На украинский телеканал подали в суд из-за высказывания о «фашизации» Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен через суд аннулировать лицензию украинского телеканала «Наш». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, пишет портал «Страна.ua».

Отмечается, что Нацсовет решил подать иск из-за высказываний бывшего депутата Верховной Рады Петра Симоненко, которые прозвучали в эфире ток-шоу «Марафон». В частности, у регулятора возникли претензии к словам экс-парламентария о «гражданском противостоянии в Донбассе» и «политике государственной фашизации» на Украине, а также его утверждению о том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) — это раскольники.

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По мнению Нацсовета, своими высказываниями Симоненко «разжигал религиозную и национальную вражду». В ведомстве также добавили, что требовали от руководства телеканала вырезать из передачи заявления бывшего депутата, однако этого сделано не было, а запись программы продолжала повторно транслироваться в эфире.

Решение регулятора прокомментировал ведущий канала Максим Назаров. По его словам, он бы удивлен тому факту, что «Наш» пытаются лишить лицензии из-за мнения гостя ток-шоу. «Получается, по мнению Нацрады (Нацсовета по вопросам телерадиовещания — прим. «Ленты.ру») Зеленского, Назаров должен не посылать в дупу, а просто п...здить (бить) гостей, которые говорят нелестные для власти вещи. И кричать, что майдан — это святое», — заявил телеведущий.

В феврале украинские националисты избили корреспондента телеканала «Наш» Алексея Польчунова во время прямого эфира. До этого радикалы попытались взять штурмом офис телерадиовещателя и вступили в столкновения с силовиками. По мнению националистов, «Наш» является одним из последних не запрещенных в стране пророссийских СМИ, а потому должен быть закрыт.