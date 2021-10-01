Депутаты из фракции Зеленского обсудят отставку спикера Рады

Депутаты из фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планируют обсудить отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на выездном заседании во Львовской области 1 октября. Об этом сообщил депутат Никита Потураев, передает «Интерфакс — Украина».

«Будем обсуждать преимущественно сегодня, по крайней мере, между собой», — сказал Потураев.

На вопрос журналистов, стоило ли приглашать Разумкова на выездное заседание фракции, депутат ответил, что «дней десять назад пришел к выводу, что коридор для коммуникации закрылся еще раньше».

Потураев также заявил, что первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, которого в СМИ называли основным кандидатом на пост главы парламента, «пользуется большим уважением среди подавляющего большинства депутатов» правящей фракции. «Он профессиональный человек, корректный, выдержанный, доброжелательный, с хорошим чувством юмора», — отметил Потураев.

В мае появилась информация, что между Зеленским и Разумковым началась вражда: президент видит в спикере будущего конкурента на выборах, а председатель Рады ждет подходящего момента для ухода в оппозицию. В сентябре советник главы президентского офиса Михаил Подоляк обвинял Разумкова в том, что тот саботирует законодательные инициативы Зеленского в угоду третьим лицам.

30 сентября лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за отставку Разумкова.