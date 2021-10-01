На Украине заявили о «политическом самоубийстве» спикера Верховной Рады

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, выбрав противостояние действующей власти, решился на «политическое самоубийство». Такое мнение высказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politeka-live.

По словам Арестовича, Разумков «настойчиво, последовательно, много месяцев подряд» играет против «команды» президента Украины Владимира Зеленского.

«Я вообще его не понимаю. Ни с одной здравой точки зрения ему этого делать не следовало. Он бессодержательный политик... Какую повестку он предлагает?» — поинтересовался он, добавив, что гораздо выгоднее на данном этапе идти с командой, которая «пытается изменить страну».

Арестович заявил, что все очень четко разделилось на «старых» и «новых» политиков. «Как можно было в 37 лет добровольно уйти в когорту старых политиков, я вообще не понимаю. Это самоубийство политическое, но вот он на него пошел», — заключил он.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Копию соответствующего запроса председатель Рады опубликовал на своей странице в Facebook. Разумков отметил, что подобный шаг депутатов, пытающихся отправить его в отставку, был «ожидаемым».