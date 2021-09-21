В Министерстве обороны Украины отказались брать Донбасс силой

Минобороны Украины: ВСУ готовы к войне в Донбассе, но не будут брать силой ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к эскалации напряженности в Донбассе со стороны России, однако брать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) военным путем Киев не будет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в ответе изданию «Українські Новини»

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По информации оборонного ведомства, силовой сценарий урегулирования конфликта в Донбассе невозможен из-за позиции украинских властей, несмотря на высокую обороноспособность ВСУ.

«Вместе с тем, с целью избежания значительных человеческих потерь, военно-политическим руководством Украины определен как приоритетный политико-дипломатический путь урегулирования вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей», — объяснили в Министерстве обороны республики отказ от силового сценария.

9 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент захватить территории ДНР и ЛНР, если такой приказ даст верховный главнокомандующий. Он заверил, что с 2014 года боеспособность украинской армии существенно возросла.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович указывал, что Киев располагает готовым планом по силовому захвату Донецка и Луганска. Он уточнил, что в случае начала боев ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.