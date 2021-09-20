В России прокомментировали военные планы Киева

Россия учитывает риторику украинских властей касательно возможного военного столкновения и знает о военных приготовлениях Киева. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко на открытии конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия», передает РИА Новости.

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По его словам, в России также хорошо осведомлены о финансовой и военно-технической поддержке Украины со стороны иностранных партнеров, в частности, США. Он отметил, что сегодня сложно спрогнозировать будущее российско-украинских отношений и не стоит исключать даже военный сценарий.

«Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет», — прокомментировал намерения Киева Руденко. Дипломат подчеркнул, что в российском военном бюджете есть соответствующие статьи расходов.

17 сентября спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович рассказал, что украинское руководство прорабатывает разные сценарии возвращения Донбасса под свой контроль, не исключая и силовых вариантов при удобном случае. По словам чиновника, приоритетом для страны является политико-дипломатическое урегулирование ситуации, однако она уже сейчас готовится к наступлению в случае болезни президента России Владимира Путина.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что ВСУ готовы в любой момент захватить территории ДНР и ЛНР, если такой приказ даст верховный главнокомандующий.