На Украине отказались менять закон о языке из-за «многотысячной армии у границ»

Закон о функционировании украинского языка как государственного является несовершенным, однако требует безоговорочного соблюдения, пока многотысячная российская армия находится вблизи границ республики. С таким заявлением в эфире телеканала «Наш» выступил главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, норма о «тотальной украинизации» в XXI веке не красит страну и может привести к печальным последствиям в будущем. «В выводах есть много того, что нас повело немножко не тем путем», — сказал Арестович. При этом он отказался от идеи менять этот закон на фоне противостояния России и Украины в Донбассе.

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«Если закон пересматривать, то должен быть политический момент соответствующий. Это очень болезненно принимается — способы выровнять идентичность (...). Это надо бы было делать или до военной опасности, или после ее уменьшения», — отметил чиновник.

Он также обратился к жителям Донбасса с призывом помнить о необходимости использовать украинский язык вне частного общения. «Даже русскоязычные люди от рождения, такие как я, например, должны пользоваться украинским языком. Таково законодательство этой страны», — добавил советник.

Ранее, 17 сентября, Арестович заявил, что Украина прорабатывает возможность наступления в Донбассе на случай тяжелой болезни президента России Владимира Путина, хотя и рассматривает дипломатию как приоритетный метод разрешения конфликта. «У нас будет три-пять дней для решения вопроса», — утверждал дипломат.

Позднее он признавался, что изучает вопрос о наказании за участие в выборах в Госдуму России для жителей Донбасса. Чиновник отмечал, что оно будет наступать в зависимости от «вовлеченности в процесс». «Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники (...), есть люди, которые добровольно взяли и пошли», — говорил Арестович.