На Украине задумались о наказании для жителей Донбасса за участие в выборах

Украина решит вопрос о наказании за участие в выборах Государственной Думы России для жителей Донбасса после того, как регион вернется под ее контроль. С таким заявлением в эфире телеканала «Дом» выступил советник главы офиса президента республики и спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По словам чиновника, ответственность для жителей Донецкой и Луганской областей за голосование будет «зависеть от их вовлеченности в процесс». «Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники (...), есть люди, которые добровольно взяли и пошли», — сказал Арестович.

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Он отметил, что таким людям впору задуматься о бегстве с «оккупированных территорий», так как на родине их будут преследовать за пособничество врагу. «Мы отделим зерна от плевел. Будем разбираться в каждом случае отдельно. Я полностью уверен, что простые люди не пострадают», — отметил спикер.

17 сентября Алексей Арестович заявил, что Украина прорабатывает возможность наступления в Донбассе на случай тяжелой болезни президента России Владимира Путина, хотя и рассматривает дипломатию как приоритетный метод разрешения конфликта. «У нас будет три-пять дней для решения вопроса», — сказал дипломат.

В июле стало известно, что по упрощенной процедуре российские паспорта сумели получить более 600 тысяч жителей Донбасса. Все они имели возможность принять участие в выборах Государственной Думы РФ созыва, подсчет которых сейчас продолжается.