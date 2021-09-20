Украина сообщила о ранении своего военнослужащего под обстрелом в Донбассе

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела позиций Вооруженных сил страны (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

По данным командования, ополчение вело огонь из автоматических станковых гранатометов, 82-милиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов, а также задействовало беспилотники для сброса снарядов ВОГ-17. Всего за сутки Киев зафиксировал восемь эпизодов нарушения режима прекращения огня.

Отмечается, что раненый военный успел получить первую помощь до прибытия медиков и был экстренно эвакуирован в госпиталь вдали от линии разграничения. «Состояние здоровья воина — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина прорабатывает возможность наступления в Донбассе на случай тяжелой болезни президента России Владимира Путина. «У нас будет три-пять дней для решения вопроса», — сказал дипломат.