Спикера Рады не пригласили на совещание Зеленского с депутатами и министрами

Спикер Верховной Рады Разумков заявил, что его не пригласили на совещание с Зеленским

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили на большое совещание президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа» и представителями кабинета министров. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Нет, по состоянию на сегодняшний день меня не приглашали на это совещание. Пригласят — обязательно приму участие, не пригласят — не приму. Я же не хожу в гости без приглашения», — сказал Разумков.

Во вторник, 21 сентября, спикер фракции сообщила, что в конце следующей недели Зеленский соберет депутатов и представителей всех ветвей власти на большое совещание, которое, вероятно, состоится в одной из областей на западе страны. На встрече предполагается обсуждение стратегии на следующий год и подведение итогов предыдущих двух лет. Депутат Алексей Устенко заявил, что планируется «какой-то тимбилдинг».

В мае украинские СМИ сообщали, что между Зеленским и Разумковым возникла настоящая вражда: президент видит в председателе Рады будущего конкурента на выборах, а глава парламента ждет момента для ухода в оппозицию.

В сентябре появилась информация, что офис президента Украины пытается подкупить депутатов фракции «Слуга народа», чтобы те проголосовали за отставку Разумкова.

Советник главы президентского офиса Михаил Подоляк заявил, что спикер Рады саботирует законодательные инициативы Зеленского в угоду третьим лицам.