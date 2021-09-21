Зеленский устроит тимбилдинг с депутатами своей партии

Президент Украины Владимир Зеленский намерен устроить неформальную встречу с депутатами своей партии «Слуга народа» для обсуждения текущих вопросов в программе политической силы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от президентской партии Алексей Устенко в разговоре с Vesti.ua.

«Наверное, будет какой-то тимбилдинг, или, скорее всего, просто встреча или обсуждение вопросов, потому что два года до выборов осталось», — рассказал Устенко.

Парламентарий также уточнил, что на встрече будут обсуждаться некоторые инициированные Зеленским реформы, в частности судебная, которая на данный момент находится в застое из-за провального голосования Совета судей по избранию своих представителей в Этический совет.

Другой важной темой станет законопроект об олигархах, который встретил неоднозначные оценки среди депутатов и политиков, в том числе у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, слухи об отставке которого в последнее время стали появляться все чаще.

Об этом как раз упомянул источник издания «Страна.ua» во фракции. «Прошлая неделя показала, что силой и приказным тоном они голоса [по отставке Разумкова] не возьмут, поэтому решили устроить неформальную встречу президента и фракции, грубо говоря, "под гитару у костра", чтобы показать, что мы одна команда», — отметил источник.

20 сентября «Страна.ua» со ссылкой на источники в «Слуге народа» сообщала, что офис президента Украины ведет подкуп депутатов Верховной Рады ради отставки Разумкова. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.