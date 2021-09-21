Украинская оппозиция выступила против отставки спикера Рады

Все оппозиционные фракции в Верховной Раде выступают против отставки ее спикера Дмитрия Разумкова, несмотря на позицию офиса президента Украины на этот счет. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Как заявила агентству сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, ее соратники были единственными представителями оппозиции, которые голосовали за назначение Разумкова главой парламента. «Я боюсь, что мы будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что опальный политик возглавлял список правящей партии «Слуги народа» на парламентских выборах и вместе с президентом Владимиром Зеленским несет ответственность «за весь балаган», который происходит в стране. «Но надо отдать должное — он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента», — отметила Геращенко.

В свою очередь, лидер фракции «Голоса» Ярослав Железняк указал, что вместе с коллегами также не станет поддерживать замену спикера. «Он выполняет свою задачу... И это очень хорошо, что он работает по регламенту», — сказал парламентарий.

Аналогичным образом отставку Разумкова не поддержали и в «Оппозиционной платформе — За жизнь» (ОПЗЖ). Ее сопредседатель Юрий Бойко заявил, что спикер не является «ручным политиком» и не желает исполнять все прихоти команды Зеленского. «Он с уважением относится и к своей провластной фракции, и к оппозиции, дает возможность высказаться, он придерживается регламента», — заверил глава ОПЗЖ.

Замглавы фракции «Батькивщины» Сергей Соболев также выступил против ротации председателя Рады. Политик пояснил, что если монобольшинство в лице «Слуги народа» решится на такой шаг, то нанесет репутационный ущерб как самому себе, так и украинской власти в целом. «К сожалению, когда в одном политическом проекте, а "Слугу народа" сложно назвать партией, собрались такие разные люди, то оно так и выходит», — заключил Соболев.

20 сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в «Слуге народа» сообщало, что офис президента Украины ведет подкуп депутатов Верховной Рады ради отставки Разумкова. Журналисты считают, что его конфликт с Зеленским продолжается уже более года.

Поводом для кампании против спикера, как утверждает портал, стало его решение направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Кроме того, глава Рады открыто критиковал решение Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.