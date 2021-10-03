Зеленский рассказал о «наглой» политике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «наглой» внешней политике страны, которая помогает ей делать большие шаги в области международного сотрудничества. Об этом Зеленский заявил на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа», сообщается на сайте главы государства.

Украинский лидер отметил, что офис президента и МИД многое сделали для субъектности Киева на международной арене. По его мнению, это является главным достижением этого года. Тем не менее, этого все еще мало, добавил глава государства.

Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика наглая Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также подчеркнул, что без сильной международной политики никто бы не увидел шагов Украины вперед. Он призвал украинских политиков быть еще более решительными в достижении своих целей. У Киева нет времени рассчитывать, что Украину примут в Евросоюз и ждать еще пять лет, резюмировал президент.

Промежуточные итоги

Зеленский также оценил свою работу за два года на посту главы государства. По его словам, оценивать работу президента должны жители страны. Однако украинский лидер высказал мнение, что его работу можно оценить на 7-8 баллов по 12-бальной шкале.

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«Я где-то в середине», — заявил президент. При этом работу парламентской партии «Слуга народа» он оценил на «три с плюсом» по пятибалльной шкале.

На прошедшем в субботу заседании фракции «Слуга народа» Зеленский сообщил, что хотел бы остаться на посту главы государства до полного выполнения всех своих предвыборных обещаний. «Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», — поделился глава государства. Президент Украины также отметил, что в программе не осталось таких пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить.

Необходимость перемен

2 октября Зеленский назвал возможные причины для кадровых перестановок в кабинете министров страны. «Сегодня вопрос увольнения министров не стоит, он не актуален. Есть работа. Работа фракции, работа кабмина. Есть недовольство — да. Но и касаемо должности спикера, должностей министров — это вопрос не к личности. Это вопрос к результатам», — заявил Зеленский.

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Он добавил, что перед всеми министрами стоят задачи достичь того или иного результата. Если они выполнены в срок, то это и есть показатель эффективности. «Умеешь — меняй государство к лучшему, не умеешь — извини», — резюмировал Зеленский.

В то же время ранее стало известно, что депутаты партии «Слуга народа» намерены на следующей неделе инициировать отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

«На фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины от занимаемой должности», — написала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

