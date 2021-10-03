Зеленский заявил о «наглой» внешней политике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «наглой» внешней политике страны, которая помогает ей делать большие шаги в области международного сотрудничества. Об этом Зеленский заявил на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа», сообщается на сайте главы государства.

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Украинский лидер отметил, что офис президента и МИД многое сделали для субъектности Киева на международной арене. По его мнению, это является главным достижением этого года. Тем не менее, этого все еще мало, добавил глава государства. «Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика наглая», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что без сильной международной политики никто бы не увидел шагов Украины вперед. Он призвал украинских политиков быть еще более решительными в достижении своих целей. У нас нет времени рассчитывать, что Украину примут в Евросоюз и ждать еще пять лет, резюмировал президент.

На заседании фракции «Слуга народа» Зеленский сообщил, что хотел бы остаться на посту главы государства до полного выполнения всех своих предвыборных обещаний. «Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», — поделился глава государства. Президент Украины также отметил, что в программе не осталось таких пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить.

