В Кремле озаботились нанесением Украиной «ударов по собственным гражданам»

Песков: Москва не хотела бы, чтобы Киев использовал турецкое вооружение в ДНР и ЛНР

В Кремле считают важной тему сотрудничества Украины и Турции в военно-технической сфере, однако выражают озабоченность использованием Киевом турецкого вооружения для «ударов по собственным гражданам» в Донбассе. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва не хотела бы, чтобы Киев использовал турецкое вооружение для нанесения ударов по самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

«Безусловно, [эта тема] важна. Вы знаете, что Украина — страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по гражданам Украины», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Украина впервые направила на патрулирование акватории Черного моря закупленный ранее у Турции ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. По словам украинского президента Владимира Зеленского, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет.

Старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз заявил, что России не стоит беспокоиться по поводу поставок оружия из Турции на Украину. Он подчеркнул, что своими отношениями с одним государством Анкара не создает проблемы в отношениях с другим, в своих политических шагах «отделяя яблоки от груш».