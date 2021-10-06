Путин заявил о спекуляциях вокруг транзита газа через Украину

Москва наблюдает спекуляции вокруг темы транзитных поставок газа через территорию Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики, передает ТАСС.

По словам президента, по контракту «Газпром» должен прокачать 40 миллиардов кубометров газа по газотранспортной системе Украине и за девять месяцев перевыполнил норму на 8 процентов. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои обязательства по поставкам газа через Украину», — заявил Путин. Президент считает, что увеличение транзита газа по украинской территории невыгодно «Газпрому» из-за дешевизны поставок по новым газопроводам. Путин оценил выгоду в три миллиарда долларов в год.

В конце сентября «Газпром» подписал с Венгрией 15-летний контракт о поставках газа в обход Украины через Сербию и Австрию. В Киеве заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что действия «Газпрома» не нарушают условий договора с Киевом. По его словам, Москва продемонстрировала, что произойдет после запуска газопровода «Северный поток-2».