Путин рассказал о небезопасных украинских газопроводах

Газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики, передает ТАСС.

«Газпрому» выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах, добавил президент. По словам главы государства, российская компания экономит при работе на новых трубопроводных системах. «Применяется современное оборудование прокачки, и новые трубы — можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя», — сказал Путин.