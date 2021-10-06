Польша обвинила «Газпром» в проблемах Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил на «Газпром» ответственность за рост мировых цен на энергию, пишет РИА Новости. По его мнению, стоимость энергии устанавливается «в большой степени искусственным способом». В проблемах с подорожанием топлива он обвинил российскую компанию в ходе саммита «Европейский союз — Западные Балканы», который проходит в Словении.

«Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства», — сказал польский премьер.

Он отметил, что цены газа взнесли цены энергии «на небывалые уровни» и анонсировал «далекоидущие решения» для защиты польской и европейской промышленности. Стоимость фьючерсов на газ в ходе торгов 6 октября приближалась к 2000 долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины энергетического кризиса в Европе обусловлены сразу рядом факторов, включая экономическую ситуацию. Связать происходящее с действиями России могут только непрофессионалы, «люди, не понимающие сути происходящего, пояснил Песков.