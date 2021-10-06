В Японии не увидели вины «Газпрома» в подорожании газа

Yahoo News Japan: в подорожании газа виноваты погодные аномалии и рост спроса, а не Россия

Резкое подорожание газа в Европе происходит по объективным причинам и не связано с умышленными действиями России. Такая точка зрения высказана в материале на сайте Yahoo News Japan.

В доказательство своих слов автор заметки профессор Международного университета Акита Такэси Ода приводит данные Международного энергетического агентства, согласно которым рост цен на газ происходит из-за перебоев в поставках, погодных условий и роста спроса после выхода экономики из пандемийного кризиса. Таким образом, профессор не увидела вины «Газпрома» в росте газовых котировок.

В подтверждение климатического фактора Ода напомнила о низком уровне производства электроэнергии ветрогенераторами из-за слабого ветра в Европе. Кроме того, в первом квартале 2021 года в Восточной Азии и Северной Америке установилась необычайно холодная погода, летом Бразилия столкнулась с засухой, а Азия — с жарой. Для устранения последствий природных аномалий потребовалось больше газа, чем обычно.

Некоторые европейские политики упрекают «Газпром» в том, что он не использует газотранспортную систему Украины для увеличения поставок, однако российская компания выполняет условия контракта, напоминает Yahoo News. В начале октября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий возложил на «Газпром» ответственность за рост мировых цен на энергию. Нынешнюю ситуацию он назвал «закручиванием вентиля», а «Газпрому» отвел роль инструмента в энергетической политике России. При этом официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что Европа не ищет виновных в росте цен на газ.