Путин сделал заявления по газу на совещании по вопросам энергетики

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Он сделал заявления на совещании по вопросам развития энергетики, передает ТАСС.

2000 долларов за тысячу кубометров к такой отметке приблизились цены на газ в Европе 6 октября

Новак сообщил, что Россия может стабилизировать ситуацию с ценами с дополнительными объемами газа на бирже, добавив, что стране прежде всего необходимо удовлетворять внутренний спрос.

Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге Владимир Путин о ситуации с газом в Европе

Путин отметил, что потребители в континентальной части Европы страдают от решения прошлого созыва Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю газом.

Другие заявления

Кроме того, во время совещания президент заявил, что газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления газа. При этом «Газпрому» выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах, добавил российский лидер.

Применяется современное оборудование прокачки, и новые трубы — можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики

Также, по словам президента, Москва наблюдает спекуляции вокруг темы транзитных поставок газа через территорию Украины. По контракту «Газпром» должен прокачать 40 миллиардов кубометров газа по газотранспортной системе Украине и за девять месяцев перевыполнил норму на 8 процентов.

Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои обязательства по поставкам газа через Украину Владимир Путин о российских поставках газа

Президент считает, что увеличение транзита газа по украинской территории невыгодно «Газпрому» из-за дешевизны поставок по новым газопроводам. Путин оценил выгоду в три миллиарда долларов в год. В ходе совещания главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту способ стабилизации газового рынка в ЕС. По его словам, если «Роснефть» получит разрешение экспортировать в Евросоюз десять миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это поможет стабилизировать газовый рынок и наполнит бюджет дополнительными доходами.

Такое поручение правительству вы уже давали — его реализация сейчас имеет серьезную актуальность. Как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов в бюджет Игорь Сечин о способе стабилизировать газовый рынок

Обрушение цен

В среду, 6 октября, цена газа на европейской бирже рухнула на 36 процентов за несколько часов. При этом в последние недели наблюдался рекордный рост, в среду на 11:28 по московскому времени они торговались еще по 1924 доллара. Однако через несколько минут цены упали до 1243 долларов.

Возможной причиной изначального резкого роста стоимости фьючерсов аналитики называют закрытие трейдерами коротких позиций. Эта ситуация возникает на бирже, когда игрокам, ожидавшим снижения акций, приходится выкупать заимствованные у брокера бумаги по текущей цене.

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«Истерия» Европы

Цены на нефть резко выросли до 81,2 доллара за баррель (декабрьские фьючерсы) после того, как участники ОПЕК+ договорились сохранить умеренные темпы повышения добычи. Страны-экспортеры нефтепродуктов приняли такое решение несмотря на то, что мировые запасы ископаемого топлива резко сокращаются и ряд государств просят расширить поставки. Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до «истерии». Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.

Такую точку зрения на причины энергетического кризиса в Европе разделяет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что для энергетической политики необходим комплексный подход, который практикуют, например, власти России. По его мнению, Европа не учла возможные климатические процессы. «Ветра стало меньше и генерация сократилась», — прокомментировал Песков. Он добавил, что странам пришлось заполнять создавшийся дефицит из других источников, но ресурсов оказалось недостаточно.

«Очень плохие» последствия

Бывший премьер-министр Финляндии Матти Ванханен предупредил Россию о последствиях перехода Европы на возобновляемые источники энергии. Его коллега, депутат Кай Мюккянен рассказал, что Финляндия планирует отказаться от нефти и газа в течение 15 лет.

По моим оценкам, дела России будут очень плохи Матти Ванханен о переходе Европы на возобновляемые источники энерги

Некоторые европейские политики упрекают «Газпром» в том, что он не использует газотранспортную систему Украины для увеличения поставок, однако российская компания выполняет условия контракта. В начале октября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий возложил на «Газпром» ответственность за рост мировых цен на энергию. Нынешнюю ситуацию он назвал «закручиванием вентиля», а «Газпрому» отвел роль инструмента в энергетической политике России. При этом официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что Европа не ищет виновных в росте цен на газ.