Производители нефти обвинили Европу в истерии

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до «истерии», сообщает Bloomberg. Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.

Баркиндо уверен, что климатическая политика Европы была неудачной, так как ради энергетического перехода в регионе сокращались «необходимые инвестиции» в нефтегазовую промышленность, даже в развивающихся странах. «Для энергетического перехода предпринимаются неверные шаги. Соответственно, это уже дает о себе знать», — заявил глава ОПЕК на форуме Energy Intelligence Forum.

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Баркиндо отрицает, что в энергетическом кризисе есть вина стран-производителей нефти. По его словам, недавно принятое решение о сохранении прежних темпов увеличения добычи, как и соглашение о сокращении производства во время пандемии, показывает стремление ОПЕК к устойчивому равновесию на рынке. От лица всей организации Баркиндо призвал «главных загрязнителей, то есть главных производителей выбросов, остановиться и поработать над долгосрочными решениями» во время международного саммита ООН по климату в Глазго в октябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разделяет эту точку зрения на причины энергетического кризиса в Европе. Он заявил, что для энергетической политики необходим комплексный подход, который практикуют, например, власти России. По его мнению, Европа не учла возможные климатические процессы. «Ветра стало меньше и генерация сократилась», — прокомментировал Песков. Он добавил, что странам пришлось заполнять создавшийся дефицит из других источников, но ресурсов оказалось недостаточно.

Цены на нефть резко выросли 4 октября после того, как участники ОПЕК+ договорились сохранить умеренные темпы повышения добычи. Страны-экспортеры нефтепродуктов приняли такое решение несмотря на то, что мировые запасы ископаемого топлива резко сокращаются и ряд государств просят расширить поставки. К моменту публикации новости стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE уже достигла 81,2 доллара за баррель (декабрьские фьючерсы). Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI торгуются на отметке 77,4 доллара за баррель.