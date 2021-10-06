Россию предупредили об «очень плохих» последствиях из-за отказа Европы от газа

Бывший премьер-министр Финляндии Матти Ванханен предупредил Россию о последствиях перехода Европы на возобновляемые источники энергии. Его слова передает РИА Новости.

«По моим оценкам, дела России будут очень плохи», — сказал экс-премьер. Его коллега, депутат Кай Мюккянен рассказал, что Финляндия планирует отказаться от нефти и газа в течение 15 лет.

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Ранее генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до истерии. Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.

В то же время цены на нефть резко выросли 4 октября после того, как участники ОПЕК+ договорились сохранить умеренные темпы повышения добычи. Страны-экспортеры нефтепродуктов приняли такое решение несмотря на то, что мировые запасы ископаемого топлива резко сокращаются и ряд государств просят расширить поставки. К моменту публикации новости стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE уже достигла 81,2 доллара за баррель (декабрьские фьючерсы). Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI торгуются на отметке 77,4 доллара за баррель.