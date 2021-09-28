Потребление нефти поставило под вопрос борьбу за спасение планеты

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предсказала, что спрос на нефть продолжит расти до середины следующего десятилетия. Как сообщает Bloomberg, государства считают, что потребление топлива увеличится, несмотря на борьбу за спасение планеты.

В 2020 году спрос на нефть упал из-за ограничений на поездки и снижения экономической активности в период пандемии. По мнению стран-экспортеров, мировое потребление топлива полностью восстановится к 2023 году и будет продолжать расти, пока не выйдет на плато после 2035 года. ОПЕК поставила под вопрос намерение стран отказаться от ископаемого топлива. Эта мера будет обсуждаться на конференции по климату COP26 в конце октября.

«Все еще есть серьезные сомнения относительно того, будут ли выполнены все эти амбициозные обязательства по борьбе с изменением климата в предлагаемые сроки», — заявил секретариат организации в Вене. В своем отчете страны-экспортеры признали, что возобновляемые источники энергии являются самым быстрорастущим сегментом рынка из-за зеленой политики и снижения затрат на производство. Однако, по оценкам ОПЕК, в 2045 году экологически чистая энергия сможет обеспечить лишь 10 процентов мировой потребности.

В начале 2020 года лидер ОПЕК Саудовская Аравия уже заявила, что надежды достигнуть нулевых выбросов к 2050 году, сократив инвестиции в ископаемое топливо, — это фантастика из серии фильма «Ла-Ла Ленд». Тем не менее некоторые энергетические компании утверждают, что из-за борьбы с изменением климата им не хватает финансирования. По их мнению, нехватка средств на новые проекты может привести к дефициту предложения, что ускорит рост цен на нефть, которые уже достигли рекордных показателей.

Чтобы выйти из энергетического кризиса, правительства и инвесторы подталкивают компании к производству более чистого топлива и готовы предоставлять финансирование для таких разработок. Например, Билл Гейтс привлек миллиард долларов для своей организации, главная цель которой — развитие зеленых технологий.