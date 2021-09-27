Ценам на нефть предсказали серьезный рост

Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на нефть до 90 долларов за баррель

Цена на нефть вырастет до 90 долларов за баррель из-за роста спроса и снижения предложения. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики из Goldman Sachs предсказали нефти серьезный рост, повысив свой прогноз цен с 80 до 90 долларов за баррель на конец 2021 года.

На фоне восстановления экономики спрос увеличивается, а предложение при этом падает: из-за ураганов «Ида» и «Николас», которые прокатились по Мексиканскому заливу в США, большая часть производства нефти была остановлена на несколько недель.

Организация стран-экспортеров нефти и ОПЕК+ решили придерживаться решения о поэтапном увеличении добычи ископаемого топлива. Кроме этого, дефицит газа приведет к увеличению выработки электроэнергии, работающей на жидком топливе, что также повысит спрос на нефть.

По состоянию на 27 сентября цена на нефть марки Brent подскочила до 79,22 доллара за баррель и оказалась максимальной с 2018 года, а нефть марки WTI в США составила 75 долларов за баррель.