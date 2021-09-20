Билл Гейтс получил сотни миллионов долларов на спасение планеты

Билл Гейтс привлек сотни миллионов долларов для разработки чистых технологий, которые сыграют ключевую роль в спасении планеты. Как сообщает CNBC, некоммерческая организация Breakthrough Energy, основанная миллиардером в 2016 году, получила инвестиции от семи крупных американских компаний.

Сумма привлеченных средств не раскрывается, но, по оценкам аналитиков, она может достигать миллиарда долларов. Инвесторами стали такие компании, как Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America и ArcelorMittal. Деньги будут направлены на проект «Breakthrough Energy Catalyst», который отвечает за производство новых решений для поддержки экономики с нулевыми выбросами углерода.

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Гейтс заявил, что «новая индустриальная революция» необходима, если мир хочет избежать климатической катастрофы. «Половина технологий, необходимых для достижения нулевых выбросов, или не существует, или слишком дорога для большей части мира, — сказал он. — Catalyst должен изменить ситуацию и предоставить эффективный способ инвестировать в будущее чистых технологий». В рамках программы будут разработаны технологии по улавливанию углерода и долгосрочному хранению энергии, а также по производству чистого водорода и экологически безопасного топлива.

Генеральный директор и председатель BlackRock Ларри Финк заявил, что переход к миру с нулевыми выбросами является «общей ответственностью каждого гражданина, корпорации и правительства». По его оценке, глобальный энергетический переход потребует 50 триллионов долларов.

Гейтс — не единственный миллиардер, который пытается бороться с изменением климата. Основатель Amazon Джефф Безос учредил десятимиллиардный фонд Bezos Earth Fund, а генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал инвестировать 100 миллионов долларов в новые технологии улавливания углерода.