Мировой экономике предсказали сокращение

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал, что рост мировой экономики сократится в 2021 году и будет ниже июльского прогноза в шесть процентов из-за последствий пандемии COVID-19, сообщает Reuters.

Глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что основным препятствием на пути роста экономики является неравный доступ к вакцинам, который может сдержать восстановление мировой экономики и сократить мировой ВВП на 5,3 триллиона долларов в течение следующих пяти лет.

Георгиева ожидает, что страны с развитой экономикой вернутся к допандемийному уровню производства к 2022 году, но большинству развивающихся стран потребуется много лет для восстановления. «Мы сталкиваемся с глобальным восстановлением, которое сдерживается пандемией и ее последствиями. Мы не можем двигаться вперед должным образом — это все равно что ходить с камнями в обуви», — сказала Георгиева.

По ее мнению, для того, чтобы стимулировать экономический рост, страны должны приложить усилия к решению проблемы изменения климата, обеспечить технологический прогресс и активизировать интеграцию. По ее словам, низкоуглеродная мобильность, энергоэффективность, а также переход на возобновляемые источники энергии и новые электрические сети помогут увеличить мировой ВВП примерно на два процента в этом десятилетии и создать 30 миллионов новых рабочих мест.

Поскольку большинство жителей в развитых странах вакцинированы, к 2022 году 90 процентов из них вернут допандемийный уровень дохода (https://lenta.ru/news/2021/09/14/coronbedn/) на душу населения, и только трети с низким и средним уровнем дохода удастся это сделать. Там рост экономики станет самым медленным — 2,9 процента — за последние 20 лет. В странах с более высоким уровнем дохода хотя бы одну дозу вакцины к августу получило около 60 процентов населения (https://lenta.ru/news/2021/08/26/cjepl/). В бедных странах охват составил только один процент.

