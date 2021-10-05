Экономике России предсказали депрессию

Датский банк Saxo Bank в своем прогнозе на четвертый квартал 2021 года обратил внимание на растущую инфляцию и замедление экономики в России, пригрозив инвесторам российскими и глобальными рисками. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

В конце сентября индекс потребительских цен в России подскочил до 7,3 процента в годовом исчислении — выше прогнозируемого Центральным банком (ЦБ) диапазона в 5,7-6,2 процента. Датский банк считает, что страна находится в опасной близости к стагфляции — ситуации, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с инфляцией.

Сообщается, что российское промышленное производство замедляется быстрыми темпами. В августе оно снизилось на 4,3 процента и продолжило дальнейшее сокращение в сентябре. Saxo Bank предсказывает, что потребление может пострадать от более высокой инфляции.

По расчетам датского банка, по уровню инфляции в 2021 году Россия находится на третьем месте в мире после Турции и Бразилии с показателями 19,3 и 9,7 процента соответственно. По мнению аналитиков, рост инфляции обусловлен возобновлением работы экономики, сбоями в цепочке поставок, ростом цен на сырье и энергоресурсы, а также дополнительными социальными выплатами.

Saxo Bank ожидает, что в ближайшие месяцы внутренний спрос в России не будет способствовать восстановлению экономики. По мнению аналитиков банка, переломить текущую ситуацию может увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру.

Говоря о глобальных рынках, датский банк обращает внимание на акции: оценки и реальная доходность достигли уровней, которых прежде не было в новейшей истории. Также Saxo Bank отмечает, что индекс цен на продовольствие ООН приблизился к самому высокому уровню за последние шесть десятилетий, а Европа находится на пороге энергетического коллапса. В Азии «дельта»-штамм коронавируса замедлил глобальный рост и вызвал сбои в производственных центрах, отметил банк.

Главный стратег Saxo Bank по рынку акций Питер Гарнри отмечает, что затраты в горнодобывающем и энергетическом секторах исторически низки. Развитые страны проводят ускоренную декарбонизацию, а чрезмерная ориентация на ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) увеличивает расходы компаний. Гарнри предупреждает, глобальное производство перестраивается, нарушая баланс предложения и спроса в мировой экономике.

Большинство государств мира в 2021 году столкнулись с резким ростом цен, в некоторых странах инфляция обновила многолетние максимумы. В Европе инфляция в сентябре стала самой высокой с момента начала мирового финансового кризиса 2008 года, а в США побила рекорд с 1991 года. В России Центробанк в последние полгода повышает ключевую ставку — основной параметр денежно-кредитной политики. Поводом стал неостанавливающийся рост инфляции в стране. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает, что пик инфляции еще впереди, а ставку придется повышать до восьми процентов. Вместе с тем она уверена, что потом цены перестанут расти.