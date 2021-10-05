Названы регионы России с наибольшим ростом экономики

Министерство экономического развития России ожидает, что самые высокие темпы роста валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2021 года покажут Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия. Об этом говорится в прогнозе ведомства, пишут «Известия».

Рост регионов-лидеров, как предполагается, составит от 6,7 до 10,2 процента. В целом в 2021 году ВВП России вырастет на 4,2 процента. Более половины (56,3 процента) суммарного объема ВРП сформировали 12 субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский и Краснодарский края, Татарстан и Башкортостан. На долю Москвы приходится около 21 процента ВРП, рассказал эксперт изданию.

В 2022-2024 годах министерство прогнозирует смену лидеров — наибольший рост покажет Чукотский автономный округ с ростом экономики в 13,9 процента в год, второе место займет Иркутская область (7,6 процента), третье — Якутия (5,7 процента). Эксперты отметили, что лидерство предсказано субъектам с ярко выраженной добывающей составляющей в экономике.

Худшим в этот период назван Коми, который станет единственным регионом, чей ВРП уйдет в минус на 0,3 процента ежегодно. Возможной причиной спада ВРП Коми специалисты называют сокращение добычи в рамках соглашения со странами ОПЕК+. Низкие темпы роста предсказывают Ханты-Мансийскому автономному округу (плюс 0,7 процента) и Удмуртии (плюс 1,1 процента).

Ранее в прогнозе ведомства говорилось, что по итогам 2021 года больше всего вырастут зарплаты жителей Москвы, Тамбовской области и Санкт-Петербурга. Наибольший рост — в 9,8 процента — ожидается в столице при средней зарплате в 93 тысячи рублей (по данным Росстата на январь 2021 года). Худшая динамика заработков граждан наблюдается в Коми — плюс четыре процента.