Россияне повально устремились в один регион страны в бархатном сезоне

Российские туристы повально устремились в Крым в бархатном сезоне — представители туриндустрии отметили повышенный спрос на размещение в отелях региона. Об этом пишет портал TourDom.ru.

По данным специалистов, заполненность многих отелей в сентябре и октябре в этом регионе страны максимальна. Так, средняя загрузка в текущем году на 10-12 процентов выше допандемийного уровня. По мнению экспертов, одной из ключевых групп туристов, предпочитающих отдых в бархатном сезоне, являются пары. При этом самыми востребованными оказались гостиницы категорий четыре и пять звезд.

Корреспонденты портала выяснили стоимость отдыха в свободных объектах размещения осенью в Крыму. С 20 сентября на неделю туристам доступен двухкомнатный стандарт за 124 тысячи рублей в гостинице «Ялта-Интурист», в начале октября — двухкомнатный люкс за 156 тысяч рублей и стандартный одноместный номер за 114 тысяч рублей.

Алуштинский парк-отель Porto Mare предлагает с 18 по 25 сентября только апартаменты с кухней — неделя проживания обойдется в 100 тысяч рублей на двоих, в октябре можно забронировать номер «Pet friendly стандарт» за 57 тысяч рублей на двоих на неделю.

Также дефицит мест наблюдается и в Mriya Resort & SPA — в конце сентября свободна только одна семейная вилла за 2,1 миллиона рублей на двоих. Самый бюджетный вариант октября — делюкс с видом на море за 257 тысяч рублей на двоих за неделю проживания.

Ранее в сентябре глава Крыма раскрыл место строительства нового курорта на полуострове. Чиновник отметил, что для строительства нового курорта рассматривается западное побережье полуострова, а именно Сакский район. По словам Аксенова, в этой части Крыма есть свободные большие площади, а «направление в первой линии будет востребовано».