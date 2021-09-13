Отдохнувшие в Ялте россияне пожаловались на грязь и такси по цене самолета

Россияне побывали в Ялте и рассказали о высоких ценах, грязной воде в море и «ужасном» стиле вождения местных жителей. Их отзыв опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, туристов возмутило такси по цене билетов на самолет — за перелет туда-обратно они отдали 2,9 тысячи рублей на одного человека, в то время как поездка на такси от аэропорта обошлась в 1,1 тысячи рублей.

Также отдыхающие пожаловались на неудобный пляж в центре города, на котором было большое количество людей. По их словам, чистый и закрытый пляж был только при одном из отелей — однако за один лежак им пришлось заплатить 700 рублей.

Кроме того, россияне остались недовольны ценами на аренду автомобилей — машины оказались в плохом состоянии. «Еще стиль вождения тут ужасный. Это касается как местных, так и туристов. ГИБДД тоже не самые приветливые люди в Крыму, лучше лишний раз не иметь с ними дело», — добавили они.

Тем не менее, несмотря на недостатки, путешественники назвали Ялту лучшим курортом при грамотном планировании отпуска.

Они отметили дешевые фрукты и ягоды на рынках, которые «отдают почти даром», а также товары местного производства высоко качества — мыло, ароматические масла и косметику.

Ранее в сентябре россиянин описал цены в ресторанах Крыма фразой «готовьтесь нюхать нашатырь». Так, стоимость салата в прибрежных кафе достигает 1,5 тысячи рублей, суп обойдется в среднем в 700 рублей, а паста — в 900 рублей. Также мужчина возмутился высоким ценам на напитки. «Пиво за 400 рублей. Не понимаю, оно золотое что ли?» — сказал он на видео.