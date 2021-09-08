Россиянин описал цены в ресторанах Крыма фразой «готовьтесь нюхать нашатырь»

Российский турист отдохнул в Крыму и пожаловался на «кусающиеся» цены в местных кафе и ресторанах. Свои впечатления он записал на видео, которое разместил Instagram-аккаунт @sochi.sky.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина гуляет по набережной Ялты, подходит к нескольким летним кафе и изучает меню. «Готовьтесь к ценам, ребят. Просто нюхайте нашатырь», — такой фразой путешественник описал стоимость блюд в местных заведениях.

Согласно вывешенным в заведениях меню, паста обойдется посетителям в 900 рублей за порцию, суп — в среднем в 700 рублей, а за некоторые салаты придется заплатить 1,5 тысячи рублей.

В другом кафе один чебурек с курицей стоит 150 рублей, шаурма — в пределах 250-330 рублей. Также россиянин возмутился высокой стоимостью напитков в баре. «Пиво за 400 рублей. Не понимаю, оно золотое что ли?» — прокомментировал цены турист.