Россиянка описала свой поход на рынок Крыма словами «цена кусалась, но мы наелись»

Россиянка сходила на местный рынок в Крыму и описала стоимость овощей и фруктов словами «цена кусалась, но мы наелись». Об этом она рассказала изданию «ФедералПресс».

Как уточнила туристка, она жила в Николаевке. Девушку возмутила высокая стоимость фруктов и овощей на местном рынке. По ее словам, продавцы резко подняли цены перед курортным сезоном.

Россиянка сообщила, что килограмм перца стоил 200 рублей, ялтинского лука и баклажанов — по 110 рублей, огурцов — 70 рублей, персиков — 220 рублей, клубники — 200 рублей.

Тем не менее путешественница отметила, что фрукты были очень «сочные и ароматные». Девушка призналась, что готова была заплатить высокую цену за такое качество продуктов.

По данным издания, цены на некоторые продукты в Крыму оказались в среднем даже ниже, чем в других регионах России (для сравнения брали цены магазина Екатеринбурга). Так, килограмм яблок на рынке стоил 75 рублей, в городе — 115 рублей, килограмм томатов — 80 рублей против 60 рублей за 600 граммов.

Ранее в июле россиянин побывал на рынке в Крыму и описал цены словами «дешевле, чем дома». Путешественник отметил, что цены на рынке бывают сильно завышены, однако найти лучшее предложение возможно. Россиянин признался, что овощи, фрукты и ягоды стоят дешевле, чем в его родном регионе, а вот мясная и молочная продукция зачастую обходится на 15-20 процентов дороже.