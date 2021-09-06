Туристы назвали самые раздражающие факторы путешествий по России

Россиян во время поездок по стране раздражают плохое состояние дорог и грязные туалеты

Самым раздражающим аспектом путешествий по России туристы назвали плохое состояние дорог. За него проголосовали 40 процентов респондентов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные проведенного опроса онлайн-сервисом «Туту.ру».

Вторым раздражающим фактором (18 процентов) стали грязные туалеты, на третьем месте — введенные в регионах коронавирусные ограничения. На них пожаловались 12 процентов опрошенных граждан.

Четвертое место разделили низкий уровень сервиса в регионах и мусор на дорогах, за них россияне отдали 7 процентов голосов. Также путешественники оказались недовольны отсутствием инфраструктуры, обилием туристов (6 процентов), едой и отношением местных жителей (2 процента).

Ранее россияне назвали самые неприятные вещи в регионах во время туристических поездок. Так, соотечественников больше всего раздражают высокие цены и плохая инфраструктура. Меньше всего нареканий возникло у путешественников, которые отдыхают в Дагестане и на Камчатке.