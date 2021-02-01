Найдены неприятные отличия россиян от иностранцев на отдыхе за границей

В сети нашли неприятные стереотипы и отличия российских туристов от иностранных во время заграничного отдыха. Соответствующий пост опубликован в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, по мнению автора материала, еще на этапе прибытия в аэропорт россиян «выделяет» чемодан, а именно его упаковка, так как многие туристы предпочитают экономить на его обмотке и осуществляют ее самостоятельно, что, как правило, крайне заметно.

Также соотечественников нередко «выдает» незнание иностранных языков и крайне недоброжелательное выражение лица. Вдобавок считается, что именно они в чрезмерных количествах употребляют алкоголь и много едят, как будто прибыли «из голодного края».

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Наконец, россияне зачастую выделяются своим внешним видом, выбирая наряды, которые не всегда соответствуют месту, времени и культурным нормам той или иной страны. Кроме того, они, в отличие от туристов из других государств, склонны создавать очереди.

«Не раз наши соотечественники были замечены в создании конфликтных ситуаций. Как между собой, так и с обслуживающим персоналом. Также почему-то у нас принято считать, что раз уж ты накопил на путевку all inclusive, то можешь вести себя лишь бы как. За все же "уплачено"!» — заметил автор поста и добавил, что ему нередко бывает стыдно за соотечественников за границей, но в то же время далеко не все, по его словам, ведут себя именно так.

3 апреля 2019 года сообщалось, что россияне, китайцы и американцы считаются «худшими» в мире туристами. Причем невоспитанными россиян считают не только иностранцы, но и отдыхающие соотечественники — выяснилось, что они раздражают иностранцев привычкой с разбега прыгать в бассейн и закапывать окурки в песок на пляже, а китайцы — тем, что громко разговаривают и медленно передвигаются.