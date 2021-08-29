Россияне назвали самые раздражающие вещи в регионах во время туризма

Туристов в регионах больше всего раздражают высокие цены, плохая инфраструктура и отношение местных жителей. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob, сообщает РБК.

Российские туристы выбирали в опросе вариант «ничего не раздражает», когда речь шла о Калининградской области (46 процентов), Дагестане (43 процента), Камчатке и Ставропольском крае (по 42 процента).

При этом основными раздражителями в Калининградской области стали отсутствие инфраструктуры (18 процентов), высокие цены (16 процентов) и климат (10 процентов). В Дагестане инфраструктурой были недовольны 13 процентов опрошенных, небрежным отношением к экологии — десять процентов, а отношением местных жителей — шесть процентов. Те, кто посещал Камчатку, в качестве основных раздражающих вещей указывали цены (23 процента), инфраструктуру (19 процентов) и отношение местных жителей (13 процентов). В Ставропольском крае туристы также сетовали и на большое количество туристов (16 процентов).

В Крыму 33 процента респондентов жалуются на плохую инфраструктуру, 30 процентов — на цены, 15 процентов — на отношение местных к туристам. Те, кто путешествовал в Краснодарский край, больше всего недовольны завышенными ценами (36 процентов), инфраструктурой (26 процентов), большим числом туристов (26 процентов) и мусором (24 процента).

Ранее жители Крыма объяснили, в чем главное отличие между российскими и украинскими туристами. По словам местного жителя, путешественников можно различить по акценту. При этом мужчина отметил, что таким образом можно вычислить только жителей западных регионов или деревень Украины, остальные граждане государства говорят «чисто».