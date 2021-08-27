Россияне выбрали самые экстремальные маршруты для отпуска

Большинство россиян выбирают для активного отдыха маршруты в Ялте

Большинство российских туристов выбирают для экстремального отдыха маршруты вблизи курортного города Ялта. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса для отдыха Tvil.ru, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации специалистов, крымский город отметили 19 процентов любителей активного отдыха. При этом на втором месте оказалась Камчатка — испытать смелость в регион приезжали 16 процентов опрошенных.

Кроме того, среди самых экстремальных маршрутов россияне назвали и Карачаево-Черкессию — республику выбрали 13 процентов респондентов.

Также в рейтинг попали Сочи, Карелия, Мурманская область, Алтай, Кисловодск, озеро Байкал и Красноярский край.

Ранее в августе эксперты сервиса рассказали о лучших направлениях для романтического путешествия в сентябре или октябре в России. Среди них оказались Евпатория, Сочи и Санкт-Петербург.