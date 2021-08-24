Россияне массово устремились на отдых в три региона в сентябре

Спрос на отдых на черноморских курортах России в сентябре 2021 года сохраняется на уровне прошлого года. Наиболее популярными регионами для отдыха в начале осени среди соотечественников оказались Крым, Краснодарский край и курорты Кавказских Минеральных вод, сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, аналитики отметили, что большинство путешественников выбирают для отпуска в «бархатном сезоне» Алушту, Сочи и Пятигорск. Кроме того, в списке самых популярных направлений оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Лахденпохья и Воронеж.

По данным специалистов, туристы бронируют отдых в сентябре на период от 1 до 10 ночей и тратят на проживание в среднем от 1,7 тысячи до 6 тысяч рублей в сутки.

При этом дешевле всего у россиян получится отдохнуть в Пятигорске, где средняя стоимость проживания за сутки составляет 1681 рубль, а дороже всего — в Лахденпохье (средняя стоимость одной ночи в гостинице обойдется в шесть тысяч рублей).

Ранее в августе эксперты сервиса рассказали о лучших направлениях для романтического путешествия в сентябре или октябре в России. Среди них оказались Евпатория, Сочи и Санкт-Петербург.