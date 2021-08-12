Россиянкам с детьми назвали лучшие курорты для бюджетного отдыха

Самыми лучшими внутрироссийскими направлениями для бюджетного отдыха в сентябре оказались курорты Крыма и Краснодарского края. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным сервиса, женщины с детьми предпочитают бронировать жилье на срок от 5 до 16 дней и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Самые дешевые гостиницы и апартаменты можно найти в Сочи (около 1,9 тысячи рублей за ночь), самые дорогие — в поселке Олененка в Крыму (3,4 тысячи рублей).

Помимо прибрежных курортов, женщины с детьми выбирают экскурсионные туры в Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Цены на проживание в этих городах начинаются от 1,7 тысячи рублей в сутки.

Кроме того, высоким спросом пользуется побережье Азовского моря. Найти жилье в поселке Кучугры Темрюкского района можно за 1,6 тысячи рублей за ночь.

Ранее в августе российским туристам рассказали о наиболее востребованных направлениях внутри страны для путешествия выходного дня. Возглавили рейтинг Севастополь и Анапа — забронировать жилье в этих городах можно за 2,9 и 1,9 тысячи рублей соответственно.