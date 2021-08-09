Россиянам назвали самые популярные направления для бюджетного отдыха в сентябре

Крым и Краснодарский край названы самыми популярными направлениями для бюджетного отдыха в предстоящем сентябре. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, проживание на этих черноморских курортах обойдется от 2,2 до 3,5 тысячи рублей за 10 дней. На третьем месте разместилась Ленинградская область, где самые дешевые апартаменты стоят около 2,6 тысячи рублей за неделю.

По данным аналитиков, для экскурсионных поездок в начале осени россияне чаще всего выбирают Ставропольский край, Татарстан, Карелию, Калининградскую, Ростовскую и Тверскую области.

Средняя продолжительность путешествия составляет от 1 до 10 дней, а траты на жилье варьируются от 1,7 до 5,5 тысячи рублей за ночь.

Ранее в августе самыми живописными направлениями в России для треккинга были признаны Крым и Алтай — за них проголосовали 32 и 21 процент опрошенных. На третьем месте по красоте пейзажей расположились Кисловодск, Кольский полуостров и Байкал.