Названы самые живописные маршруты для похода в России

Крым и Алтай назвали самыми живописными направлениями для треккинга внутри страны — за регионы проголосовали 32 и 21 процент россиян соотвественно. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса бронирования жилья TVIL.RU, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

На третьем месте по красоте пейзажей расположились Кисловодск, Кольский полуостров и Байкал — их выбрали поровну по 11 процентов респондентов.

Кроме того, любители походов выделили природу Адыгеи, Южного Урала, а также маршруты Калининградской и Иркутской областей.

Ранее в июле россияне выбрали самые живописные пляжи России. Первое место занял Халактырский пляж на Камчатке, который удивляет туристов удивляет посетителей черным песком. Второе место заняло побережье поселка Прасковеевка в Краснодарском крае. Эффектность пейзажу добавляет скала «Парус» с внушительным отверстием внутри.